На Урале наблюдается дефицит осадков

В Свердловской области уже второй месяц наблюдается дефицит осадков – на данный период в Екатеринбурге выпало всего 9,5 мм, это 23% от месячной нормы, сообщает Гидрометцентр.

Совсем не было осадков в Качканаре, Карпинске, ночью 20 октября впервые в этом месяце прошел дождь в Серове. Больше всего влаги досталось Нижнему Тагилу – 25 мм, 69% нормы (из них 22 мм в виде мокрого снега и снега пришлось на 10 октября).

Средняя температура второй декады в Свердловской области была от +2,6 °C в Карпинске (на 1° теплее нормы) до -2,3° в Висиме (на 4,8° холоднее нормы). В Екатеринбурге средняя температура 11-20 октября составила +1,7°, что ниже нормы на 2,3 градуса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube