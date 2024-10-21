Уральские медики рассказали о пользе тыквы

Тыква – не только атрибут Хэллоуина, но и очень полезный для здоровья продукт, рассказали специалисты санатория «Обуховский».

«Пищевые волокна, которыми богата тыква, полезны для правильного пищеварения, поддержания кишечной микрофлоры. Мы рекомендуем употреблять ее при проблемах с желудочно-кишечным трактом, тем, у кого повышен уровень соляной кислоты в желудке, при язве двенадцатиперстной кишки. Семечки тыквы обладают желчегонным действием, снижают уровень холестерина в крови, помогают работе печени. Употреблять тыкву в пищу не стоит при обострении хронического панкреатита и желчекаменной болезни, колита, потому что она стимулирует моторную функцию желудка, а это может привести к спазмам и коликам», – рассказал врач-гастроэнтеролог санатория «Обуховский» Сергей Мазеин.

Тыква – кладовая полезных веществ: мякоть содержит 70-90% воды, 3-14% сахаров, 2-3% клетчатки, до 30% пектиновых веществ. Богата тыква также минеральными элементами, ведь в ней содержатся калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, витамины группы В, витамин А.

Клетчатка тыквы в совокупности с другими полезными веществами повышает эластичность сосудов, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Умеренное мочегонное действие, которое вызывает тыква, благоприятно для гипертоников, а слабительный эффект поможет наладить пищеварение.

Не стоит также забывать о пользе тыквенных семечек, которые содержат много жирных кислот, каротин, фитостеролы, токоферолы, каротин, витамины Д, С, витамины группы В, микроэлементы. Женщинам они помогут сохранить красоту: содержащиеся в них витамин А, цинк (в 30 граммах семечек – 70% дневной нормы), железо, бета-каротин (именно он дает тыкве ярко-оранжевый цвет) необходимы для укрепления волос и ногтей, сияния кожи. Кроме того, семечки тыквы изгоняют паразитов из организма, при этом не оказывая на него токсического влияния. Также семена тыквы содержат триптофан, который участвует в выработке «гормона счастья» серотонина и «гормона сна» мелатонина, – они помогут уральцам пережить межсезонье в добром здравии и хорошем настроении.

Но и это еще не все. Из тыквы можно делать маски для лица – благодаря множеству витаминов, в первую очередь А, Е и каротину, нормализуется гидробаланс кожи, морщинки разглаживаются, тон кожи выравнивается.

Медики акцентируют внимание свердловчан на том, что, согласно последним рекомендациям ВОЗ, детям и взрослым необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Они укрепят иммунитет, что особенно актуально в сезон простуд, снизят риск развития диабета и ожирения, помогут увеличить продолжительность жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube