Курят, чтобы не работать: 40% россиян недолюбливают курящих коллег

Курящие коллеги раздражают 4 из 10 некурящих россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных россиян: «Курят по 15-20 минут каждый час, и работы выходит на полдня»; «Они курят вейпы в общих кабинетах!»; «Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» 43% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно: «Не пересекаюсь с ними»; «У курильщиков время перекуров вычитается из обеденного». Каждый одиннадцатый респондент (9%) работает в коллективе, свободном от курения.

Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 77% соответственно). Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (19%), обычные сигареты запрещают еще реже (12%). С каждым годом доля таких компаний становится все меньше: пять лет назад запрет на курение электронных сигарет действовал в каждой второй организации (46%), обычных – в каждой пятой (21%).

22% опрошенных считают, что электронные испарители приносят больше вреда окружающим, чем сигареты. 37% оценивают вред одинаково, 18% полагают, что от электронных испарителей меньше вреда. Больше всего сторонников этой точки зрения – среди курильщиков вейпов: 57% из них уверены, что от никотинового пара люди, находящиеся рядом, страдают меньше, чем от дыма сигарет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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