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Понедельник, 21 октября 2024, 10:11 мск

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Мэрия Екатеринбурга заплатит женщине 120 тысяч за нападение собак

Администрация Екатеринбурга выплатит горожанке 120 тысяч рублей компенсации морального вреда за нападение собак в парке.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Посреди дня в парке «Калининец» на горожанку Анису напала стая собак. Животные повалили ее на землю, покусали и повредили ей ногу. Скорая помощь доставила женщину в травмпункт, затем – в ЦГКБ № 23. Пострадавшей были назначены перевязки и антирабическая вакцина.

Прокурор Орджоникидзевского района в интересах Анисы обратился с иском к администрации Екатеринбурга. Суд обязал мэрию выплатить женщине 120 тысяч рублей компенсации морального вреда за пережитые страх и страдания.

Мэрия с решением не согласилась. Администрация города считала надлежащим ответчиком по иску ГКУ СО «Дирекция лесных парков». Именно эта организация отвечает за охрану и функционирование Калиновского лесного парка. С такой позицией судебная коллегия Свердловского областного суда не согласилась: обязанность по отлову и содержанию безнадзорных собак возложена на администрацию Екатеринбурга. Поэтому решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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