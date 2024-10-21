На Урале завершился сезон речной почты

Сотрудники почты выполнили последние в этом году речные рейсы в отдаленные поселки Свердловской области. Они доставили жителям товары первой необходимости, продукты питания, денежные выплаты и корреспонденцию. В ноябре почтальоны будут добираться до удаленных территорий уже на вездеходах.

Как рассказали в пресс-службе свердловского филиала «Почты России», за период речной навигации, с мая по октябрь, сотрудники доставили свыше 10 тонн почты и товаров в отдаленные населенные пункты. В некоторых из них проживает менее 20 человек. Например, в деревне Кузнецово и поселке Шабурово в Гаринском районе прописано всего по одному жителю.

В труднодоступные поселения Озерки, Унже-Павинская, Эхтель, Линты, Зыкова, Шабурово сотрудники почты приезжают еженедельно. Некоторые почтовые рейсы занимают несколько часов, а то и дней.

«Путь на лодке до Шантальской занимает двое суток по реке Сосьве и через озеро Пелымский Туман. Этот маршрут входит в топ самых необычных почтовых маршрутов России. А вот в поселок Митяево Ивдельского района, где живет всего два человека, почтальон, чтобы доставить пенсии, почту и необходимые товары, проезжает по извилистому речному маршруту реки Лозьва более пяти часов в одну сторону», – рассказали в пресс-службе компании.

Ежегодно сотрудники «Почты России» в период межсезонья пересматривают схемы маршрутов в труднодоступные территории. До формирования зимников на севере Свердловской области почту будут доставлять на вездеходе и катере на воздушной подушке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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