Штырков вошел в топ-10 тяжеловесов России

Боец клуба «Архангел Михаил» из Екатеринбурга Иван Штырков вошел в десятку сильнейших тяжеловесов России после победы на турнире RCC 20. В мировом топе он идет на 37-й строке. Рейтинги опубликовал портал FightMatrix.

Напомним, в минувшую пятницу Иван одержал досрочную победу над Хадисом Ибрагимовым, одолев его в третьем раунде досрочно. Бой проходил в весовой категории до 100 кг. Оба бойца подгоняли вес под это противостояние. Обычно Штырков выступает в полутяжелом дивизионе RCC (до 93 кг), а Ибрагимов выходит на бои в весе около 120 кг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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