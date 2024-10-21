Свердловская область осталась без губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев во главе делегации Свердловской области отправился в Москву, где примет участие в Днях региона в Совете Федерации.

Как сообщили в ДИПе, мероприятия стартуют 21 октября. Свердловская делегация представит сенаторам итоги реализации проектов развития, планы и прорывные инициативы региона.

В составе делегации – спикер заксо Людмила Бабушкина, члены регионального правительства, депутаты, главы городов, руководители учреждений сферы образования и предприятий.

В программе – участие в заседаниях профильных комитетов Совфеда, работа экспозиции региона, а также «Час субъекта Российский Федерации» на пленарном заседании под руководством Валентины Матвиенко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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