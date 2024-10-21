Таможенники забрали у туриста половину алкоголя, купленного в duty free

Уральский турист купил в duty free в Анталии 6 литров алкоголя, но до дома довезет только 3. Половину изъяли сотрудники Кольцовской таможни, т.к. мужчина нарушил закон. Он превысил лимит ввозимого алкоголя, к тому же забыл его задекларировать.

«Об ограничениях на ввоз алкоголя пассажир не знал, таможенную декларацию не оформлял. Согласно таможенным правилам, для личных целей можно ввести 5 литров алкоголя, при этом 2 из них необходимо задекларировать. Также в эти нормы входят напитки, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли duty free», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Таможенники вернули мужчине разрешенную норму – 3 литра. Остальной алкоголь изъят в качестве предмета административного нарушения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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