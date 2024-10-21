В Театре кукол поставили спектакль по сказу Бажова

Перед Новым годом, 14 декабря, в Екатеринбургском театре кукол состоится премьера спектакля «Таюткино зеркальце» (6+) по мотивам сказов Павла Бажова.

«Урал – красивый край. Всему миру известны уральские самоцветы! Да вот только добываются они трудно – под землей, в шахтах. Опасное это дело. А тут шлиф пошел – руда так отполирована, что можно как в зеркало в нее смотреться. Красота! Да примета плохая. Говорят, разбила Хозяйка Медной горы свое зеркало. Так ли это – идет выяснять рудобой Ганя Заря. А вместе с ним и дочка его – Таютка», – рассказали в театре.

Автор инсценировки – Семен Вяткин, режиссер – Николай Бабушкин, художник – заслуженный артист России Андрей Ефимов, композитор – Евгения Терехина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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