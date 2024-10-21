Прокуратура помогла беременной тагильчанке вернуться на работу

Жительница Нижнего Тагила через суд добилась отмены незаконного увольнения и взыскала с работодателя моральный ущерб. За права женщины вступилась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, тагильчанка с февраля 2024 года работала продавцом-консультантом у индивидуального предпринимателя. В марте 2024 года она сообщила о своей беременности, после чего работодатель потребовала от нее написать заявление об увольнении по собственному желанию. Под давлением женщина написала увольнительную, но позже обратилась в прокуратуру.

Прокурор в интересах беременной обратился в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. В итоге тагильчанка выиграла дело. Суд признал приказ об увольнении незаконным, постановил восстановить заявительницу на прежнюю должность и обязал работодателя выплатить подчиненной более 100 тысяч рублей (средний заработок за время вынужденного прогула), а также 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле прокуратуры.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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