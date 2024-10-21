На зимнюю уборку Екатеринбурга выйдут 400 единиц техники

В Екатеринбурге готовятся к зимней уборке города. Как сообщает газета «Вечерний Екатеринбург», если летом уборочную технику направляют на борьбу с грязью и пылью, то с наступлением холодов спецмашины приходится переоборудовать. Например, вместо ёмкостей для воды устанавливают бункеры для для противогололёдных материалов, а на подвесы – приспособления сгребания снега. Сейчас 80% техники в Екатеринбурге уже переведено на зимний режим работы. Еще 20% – традиционный резерв на случай внезапного потепления.

Глава города Алексей Орлов заявил, что в Екатеринбурге создан необходимый запас ГСМ и противогололёдных материалов. Почти весь автопарк переоборудован для работы в зимних условиях: на технику установлены щётки, ковши, отвалы и другие механизмы.

«Убирать снег и бороться с наледью в этом сезоне будут при помощи более чем 400 единиц техники. В пиковые нагрузки при необходимости привлечём силы подрядных организаций. В преддверии зимы важно ещё и то, что кадровый дефицит в районных ДЭУ удалось снизить на 10%. Большую роль здесь сыграли меры поддержки. Так, с 1 октября увеличили зарплату коммунальщикам на 17,5%. Свою эффективность также показал опыт Железнодорожного ДЭУ – водителей и рабочих, задействованных в уборке, обеспечивали бесплатным горячим питанием. Планируем также взять на себя расходы на проезд в общественном транспорте сотрудников ДЭУ к месту работы», – рассказал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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