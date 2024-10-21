Зимой из Кольцово можно будет улететь по 78 направлениям

В аэропорту Кольцово рассказали о зимнем расписании. С 27 октября начинается осенне-зимняя навигация, которая продлится до 29 марта. В это время можно будет улететь по 50 направлениям внутри страны и по 28 международным.

Из новинок внутреннего сообщения – Астрахань и Калуга, куда будут летать Red Wings и «ЮВТ Аэро» соответственно. Планируется, что вырастет частота полетов в Новосибирск, Сочи, Барнаул, Казань, Калининград, Новосибирск и Уфу.

Из 28 международных направлений почти половина – рейсы в страны дальнего зарубежья: в Турцию, КНР, Египет, Таиланд и другие. Кроме того, с технической посадкой для дозаправки в казахстанском Таразе самолеты авиакомпании Scat будут летать в Сиануквиль (Камбоджа) и на остров Фукуок (Вьетнам).

Новыми для этого сезона станут Пекин, Санья, Батуми. В числе зарубежных пунктов назначения в этом сезоне ожидается рост вылетов из Екатеринбурга в Стамбул и Дубай.

Также почти втрое увеличит число вылетов в Шарджу авиакомпания Air Arabia – и теперь будет 11 рейсов в неделю. Оттуда уральцы смогут улететь в Мале (Мальдивы), Бангкок и Пхукет (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка), Куала-Лумпур (Малайзия), Гоа и Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция) и другие города мира.

Более 15 рейсов из Екатеринбурга по-прежнему будут выполняться в страны СНГ: в частности, самые популярные маршруты в Душанбе, Астану, Худжанд, Ташкент.

Планируется, что в этом сезоне по сравнению с прошлым вырастет интенсивность перелетов – авиакомпаниями запланировано на 16% больше рейсов, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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