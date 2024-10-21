Защитники или хакеры: к чему приведет интерес молодежи к кибербезопасности

Молодежь стала больше интересоваться информационной безопасностью – в сентябре на это направление в УрФУ пришли обучаться 418 ребят. Однако специалистам по безопасности предоставлен широкий доступ в киберсистемах. Что делать, чтобы у такого специалиста не появился соблазн злоупотребить своим служебным положением, сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель направления кибербезопасности компании «СКБ Контур» Павел Зимарев.

«Когда мы говорим про значимые влияния киберинтеллекта в тематике кибербезопасности, то возникает этический вопрос. У людей, занимающихся практической кибербезопасностью достаточно широкий доступ в киберсистемах, которые они защищают. Всегда есть соблазн злоупотребить этими доступами. Мы предъявляем повышенные требования к этичности тех людей, которые занимаются практикой защиты. Исходя из этого, нам вскоре понадобится новый этический кодекс для ИИ», – отметил спикер.

Помимо базовых знаний по информационной гигиене большую популярность набирает еще один образовательный тренд – студенческие интенсивы, на которых ребята получают дополнительные знания. «Если смотреть в целом на весь тренд – нам нужно как можно быстрее подготовить людей с практическими навыками. Потому что страна постоянно под атаками, и надо пополнять штат профессионалами», – поделился директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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