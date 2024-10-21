Тагильчане победили во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Антонида и Юрий Лебедевы из Нижнего Тагила стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья». Торжественная церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в ДИПе.

Антонида и Юрий поженились в 1983 году, вырастили дочь и двоих внуков. В семье очень любят читать, любимое произведение Антониды Семеновны – «Человек, который смеется» Виктора Гюго.

«Случайное знакомство с сотрудником комплексного центра соцобслуживания «Золотая осень» привело нас к победе на Всероссийском конкурсе. Чтобы принять участие, мы подготовили биографию семьи, сделали видеоролик. После получения результатов вся семья радовалась победе. Эмоции от торжественной церемонии награждения в Кремлевском дворце самые положительные», – поделилась Антонида Лебедева.

В Год семьи, утвержденный президентом России, в конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всей страны.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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