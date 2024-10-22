Спрос на дорожных строителей на Урале вырос на 20%

Спрос на специалистов в отрасли дорожного строительства за год вырос в Свердловской области сразу на 20%. Регион вошел в десятку субъектов РФ, где наиболее востребован персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве (5-е место и 4% от всех вакансий в данном направлении в РФ).

Как сообщает портал hh.ru, уральским дорожникам предлагают зарплаты в диапазоне от 82 759 до 172 414 рубля (для сравнения в целом по РФ – от 91 954 до 178 000 рублей).

Чаще всего компании в области дорожного строительства ищут машинистов (9,3% вакансий), водителей (8,8%), разнорабочих (7,8%), инженеров ПТО (6,0%) и прорабов (5,0%), а также монтажников (3,6%), сварщиков (3,5%), электромонтажников (2,9%), бухгалтеров (2,4%) и инженеров-конструкторов (2,4%).

Добавим, в Москве и Санкт-Петербурге спрос на дорожных строителей за год вырос на 15%, в Московской области – на 100%, в Иркутской области – на 38%, в Краснодарском крае – на 36%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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