Водитель иномарки сбил двух подростков на питбайке и скрылся (ФОТО)

В Нижнем Тагиле гаишники выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое подростков – 13 и 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, инцидент произошел 21 октября около девяти часов вечера в поселке Горноуральский. Неустановленный водитель автомобиля «Форд Фокус» при повороте налево столкнулся с питбайком под управлением 13-летнего подростка. И несовершеннолетний водитель, и его 17-летний пассажир получили травмы и доставлены в детскую центральную горбольницу № 3 Нижнего Тагила. Водитель автомобиля «Форд Фокус» с места ДТП скрылся, в настоящий момент его ищет полиция.

Подросток управлял питбайком, мощность которого составляет 125 куб. см, из средств пассивной защиты на мальчике был только мотошлем, пассажир защитную экипировку во время движения не использовал.

Установлено, что питбайк в подарок внуку купил дедушка. Родители запрещали ребенку ездить одному, но он нарушил запрет.

Информация о ДТП направлена в школу, где учится подросток, а также в подразделение ПДН. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

Госавтоинспекция советует не дарить детям мототехнику до момента получения ими водительского удостоверения категории «М» или «А, А1», дающего право управления мопедами, скутерами и питбайками, и навыков вождения.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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