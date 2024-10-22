Покупатель не смог дважды получить компенсацию за неисправный айфон

Свердловский областной суд отказал тагильчанину, который пытался дважды взыскать с продавца компенсацию за неисправный айфон.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в конце декабря 2023 года Александр из Нижнего Тагила выгодно купил смартфон через маркетплейс «Мегамаркет». iPhone 15 Pro Max с учетом скидки и бонусов от банка обошелся покупателю всего в 1487 рублей. Но уже через 5 дней устройство перестало включаться, а диагностика выявила неустранимый дефект.

Покупатель обратился к продавцу с требованием о возврате средств. Продавец вернул клиенту полную стоимость айфона – 148 690 рублей (1 487 рублей, внесенные безналично, 127 203 рубля – бонусами от банка, 20 тысяч рублей – промокодом). Однако покупателю показалось, что можно получить больше.

Спустя некоторое время мужчина обратился в Тагилстроевский районный суд с иском о защите прав потребителей. Истец требовал компенсировать разницу в цене товара, который за это время успел подорожать, и суммой, которую он заплатил при покупке. Александр требовал взыскать с маркетплейса и продавца 158 503 рубля, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Доказать в суде повышение стоимости смартфона истец не смог. В удовлетворении иска было отказано. Свердловский областной суд в апелляции оставил решение тагильских коллег без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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