Екатеринбургские депутаты увеличили зарплаты своим помощникам

Екатеринбургская дума утвердила увеличение окладов помощников депутатов до 53 360 рублей. Индексация составит 17,5%, перерасчет вступит в силу с 1 октября.

Как указано в решении думы, дополнительного финансирования из бюджета на повышение окладов депутатских помощников не потребуется. Необходимая сумма уже была заложена в смете ЕГД на 2024 год.

Напомним, согласно регламенту Екатеринбургской думы, каждый депутат вправе иметь двух помощников, работающих на оплачиваемой основе. Остальные помощники (не более пяти) трудятся на общественных началах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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