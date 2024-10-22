В Екатеринбурге появится тоннель между дендропарком и пространством у цирка

До конца 2025 года в центре Екатеринбурга планируется обустроить подземный переход перпендикулярно мосту через Исеть по улице Куйбышева.

Тоннель шириной 4 метра и длиной 30 метров соединит две части набережной Исети – горожане смогут пройти по нему из дендрологического парка на улице 8 Марта к пространству у цирка и строящейся ледовой арены. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире информационной программы на телеканале «Россия 24».

Вдоль перехода установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки и урны. На мосту по улице Куйбышева появится подсветка, а близлежащие сети водопровода и канализации – обновят.

Алексей Орлов отметил, что тоннель станет хорошим дополнением к благоустроенному участку набережной Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Работы там начались еще в 2023 году и продолжатся до ноября 2025.

Сейчас специалисты реализовали 70% проекта. Они уже смонтировали ливневки, канализацию и лестницы. Через Исеть перебросили пешеходный мост. Завершается укладка плитки и установка фонарей. Впереди – устройство берегов, газонов и амфитеатров.

В общей сложности рабочие уложат более 12 тысяч квадратных метров нового покрытия, еще 15,6 тысячи – озеленят. Протяженность благоустраиваемой территории на обоих берегах составляет 1,3 тысячи метров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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