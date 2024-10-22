На ноябрьские каникулы вырос спрос на туры в Камбоджу и Шри-Ланку

На период осенних школьных каникул вырос спрос на туры в Камбоджу, Шри-Ланку, Вьетнам, Китай и Таиланд. Школьные каникулы в Свердловской области в этом году пройдут с 28 октября по 4 ноября. Многие родители решили взять неделю отпуска и свозить детей на море.

«Ноябрьские каникулы – это старт зарубежных программ по таким направлениям, как Шри-Ланка и Камбоджа. Также у нас популярны направления Юго-Восточной Азии: Фукуок (Вьетнам), материковый и островной Таиланд, китайский остров Хайнань», – поделился с «Новым Днем» президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Уже 25 октября из Екатеринбурга можно будет улететь в Камбоджу на самолетах авиакомпании Scat, которые будут делать посадку в казахстанском Таразе для дозаправки. Минимальная стоимость тура с отелем – 100 тысяч рублей.

Рейсы в Шри-Ланку и Таиланд (через Шарджу) будут выполняться 11 раз в неделю на Air Arabia. Стоимость туров на неделю с человека – 80-100 тысяч рублей. «Конечно, это цена только на первые вылеты. Ближе к Новому году туры будут более востребованы – цена будет возрастать. Рекомендуем осуществлять раннее бронирование», – уточнил Мальцев.

Он также отметил, что конфликт между Ираном и Израилем может повлиять на полетные программы в Египет и ОАЭ: «Направления допускают определенные вопросы и опасения. В случае обострения ситуации между Израилем и Ираном не исключено, что могут быть изменены воздушные коридоры, что отразится на полетной программе».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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