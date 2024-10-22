Горожан удивила таинственная дверь с глазком в метро

Екатеринбуржцев удивила дверь на станции метро «Ботаническая». В верхнем вестибюле они заметили обычную входную дверь с глазком. «Выглядит, будто там квартира и живет кто-то», – рассказала екатеринбурженка Ольга,

В пресс-службе администрации города уточнили, что ничего таинственного в двери нет, кроме необычного дизайна для метрополитена. «Это временная перегородка, разделяющая пешеходный переход и строящийся переход в торговый центр «Золотой», – сообщили в ратуше.

Екатеринбург, Елена Сычева

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