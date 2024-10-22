Назначен заместитель уральского полпреда

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно подписал распоряжение о назначении Сергея Рындина заместителем полномочного представителя президента России в УрФО.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, Сергей Рындин более 10 лет проработал в Управлении президента Российской Федерации по внутренней политике, из них последние 2,5 года – на территории новых регионов. Кандидат юридических наук.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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