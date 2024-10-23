За два дня в ДТП пострадали пятеро подростков на мототранспорте (ФОТО)

За два дня в Свердловской области случилось три ДТП с участием подростков на кроссовых мотоциклах. Пятеро несовершеннолетних пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, во всех случаях мотоциклы и питбайки подросткам купили родственники, которые и показали ребятам первые уроки вождения, но не ограничили доступ к технике.

Первый случай произошел 21 октября в селе Тарасково, где 16-летний подросток не справился с управлением мотоциклом «Эндуро» и опрокинул его. 15-летний пассажир, который ехал без шлема, доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Второй случай, как уже писал «Новый День», произошел под Нижним Тагилом – 13-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». Водитель питбайка и его 17-летний пассажир доставлены в больницу.

Третье ДТП случилось накануне вечером в Билимбае, где 54-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на перекрестке столкнулся с питбайком «Питон», на котором ехали два 15-летних юноши. Оба подростка в тяжелом состоянии доставлены в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Установлено, что мотошлем у пассажира питбайка отсутствовал. Мототехника была приобретена отцом в подарок сыну, ключи хранились в свободном доступе.

В ГАИ отмечают, что все три происшествия случились в сумеречное время суток, когда кроссовый мотоцикл, не предназначенный для передвижения по общим дорогам, заметить сложно.

Также Госавтоинспекция разъясняет, что в правилах дорожного движения не существует такого понятия как «питбайк», а есть понятие «механическое транспортное средство», для управления которым необходимо иметь водительские права соответствующей категории, знать ПДД и иметь навыки вождения, которым обучают в специализированных школах. Передавать управление таким видом транспорта детям – недопустимо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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