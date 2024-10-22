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Вторник, 22 октября 2024, 16:33 мск

Новости Екатеринбург

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Во время массовой драки погиб посетитель кафе

В городе Богдановиче Свердловской области во время массовой драки в кафе «Апшерон» погиб посетитель. Запись опубликовал телеграм «Инцидент Екатеринбург». На ней видно, как один из участников драки падает в ходе инцидента, а после остается лежать. Причем кто нанес удар, непонятно.

Известно, что инцидент произошел 20 октября ночью. Пока силовые ведомства не комментируют случившееся.

Екатеринбург, Елена Сычева

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