Стали известны подробности ночного инцидента в Кольцово, из-за которого закрывали прием бортов

В аэропорту Кольцово сегодня ночью произошел инцидент, из-за которого несколько самолетов, летевших в Екатеринбург, вынуждены были уйти на посадку в другие города. Борт госавиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В работу срочно ввели вторую ВПП, причем подготовить ее для взлета и посадки успели буквально за 15 минут.

В итоге рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани уже ушли на запасные аэродромы, впрочем, к 3 часам ночи все добрались до Екатеринбурга. Также была задержана отправка двух рейсов из Кольцово.

Самолет, выкатившийся за пределы ВПП, уже отбуксировали, в результате инцидента никто не пострадал.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube