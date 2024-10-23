Во время пожара в Качканаре погибли два человека

Сегодня ночью в Качканаре вспыхнул пожар на первом этаже жилого дома в 4-м микрорайоне. В сгоревшей квартире нашли тела мужчины и женщины.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 00:33. Пожар на площади 100 квадратных метров потушили в течение часа. А в ходе разборки сгоревших конструкций пожарные двух погибших. По предварительным данным, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

На месте работали 11 огнеборцев, были задействованы 3 пожарные машины.

«Мы напоминаем: не оставляйте без присмотра открытый огонь; не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много электроприборов; не пользуйтесь неисправными электроприборами; не храните горючие вещества и материалы рядом с источниками открытого огня; не курите в постели или сидя в кресле», – отметили в пресс-службе ведомства.

Добавлено. «Личности погибших сыщиками установлены: это гражданин Семёнов, 1979 г.р., и его знакомая по имени Надежда. Более точные сведения о ней сейчас выясняются», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых. Как стало известно, погибшие злоупотребляли алкоголем и складировали мусор возле входа в свою квартиру.

Следственный комитет по данному факту проводит проверку. Очаг пожара располагался в общем коридоре общежития, рядом с кухней, отметил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. По версии сотрудников полиции, огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности или замыкания электропроводки. Точную причину возгорания определят после судебной экспертизы.

Качканар, Дарья Деменева

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