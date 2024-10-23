Профессор университета отдал мошенникам 12 млн после звонка «из ФСБ»

Профессор уральского вуза доверился лжесотруднику ФСБ и лишился почти 12 млн рублей. Это были личные сбережения ученого. Как сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга, потерпевшему пришло сообщение в мессенджер от «замполита госпиталя Росгвардии», который переключил его на «сотрудника ФСБ, курирующего госпиталь». Лжечекист сначала запугал ученого, заявив, что от имени профессора неизвестные перевели значительную сумму «иноагентам», а после предложил помощь.

Тогда с заявителем связался «следователь», который сообщил о необходимости «продекларировать» денежные средства. В тот же вечер к профессору явился мужчина, назвал заранее оговоренное со «следователем» кодовое слово и забрал у ученого 11,9 млн рублей, оставив ему «документ» и ключ от сейфовой ячейки. Предполагалось, что после «декларирования» деньги сотруднику вуза вернут, но никто с ним на связь не вышел, и только тогда он понял, что стал жертвой аферистов.

Профессор обратился в отдел полиции № 9. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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