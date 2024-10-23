Депутат Вихарев установил скамейки в парке больницы № 23 (ФОТО)

Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает помогать медицинским учреждениям уральской столицы. В этот раз он передал городской больнице № 23 в микрорайоне Эльмаш 10 новых скамеек. Вместе с депутатом установить их в сквере рядом с больничным комплексом помогли активисты его Волонтерского центра.

«Алексей Вихарев оказывает нам поддержку уже несколько лет. В этот раз благодаря его помощи больничный сквер станет комфортным для пребывания посетителей. В нашу больницу часто обращаются люди с травмами, которым проблематично долго находиться на ногах. Им скамейки особенно нужны. Да и всем остальным будет удобно – и нашим пациентам, и тем, кто пришел их навестить», – прокомментировал Владислав Герасименко, заместитель главного врача ЦГКБ № 23.

Переданные Алексеем Вихаревым скамейки изготовлены из переработанного пластика. Они не прогибаются и способны выдержать большой вес. Установили лавочки в больничном парке возле отделения травматологии и лаборатории, где самый большой поток пациентов. На элементах благоустройства размещен QR-код, по которому можно перейти на сайт Волонтерского центра и оставить обращение. В будущем «экологичные» скамейки депутат, возглавляющий также Свердловское отделение Российского экологического общества, планирует передать школам и паркам города.

«С больницей мы сотрудничаем уже более 3 лет, с момента возникновения медицинской фракции. Каждый житель Орджоникидзевского района знает, что гордость 23-й городской больницы – это ее парк. В парке я и активисты моего Волонтерского центра высаживаем деревья, прибираемся, вывозим мусор и сегодня привезли скамейки, которые изготовлены из специальных переработанных материалов. В их изготовлении принимали участие волонтеры нашего Волонтерского центра. Сделаем все возможное, чтобы нашим гражданам было комфортно находиться в больнице» – сказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, ранее Алексей Вихарев передал 23-й горбольнице два легковых автомобиля, на которых врачи выезжают на дом к пациентам. А также направил средства на ремонт рентген-кабинета и установку нового рентгенозащитного окна и специальных ставней на все окна. В этом году депутат закупил для больницы многофункциональную технику, которая поможет в ведении электронных медкарт. Также совместно с медиками 23-й больницы депутат провел выездную вакцинацию и диспансеризацию в Екатеринбурге, первым в России реализовал проект вакцинации во дворах.

Екатеринбург, Елена Васильева

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