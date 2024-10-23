Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи без ограничений

На Урале многодетные семьи теперь будут бесплатно посещать музеи и выставки без ограничений. До этого момента меры социальной поддержки позволяли им бесплатно ходить в музей лишь раз в месяц.

Посетить можно будет областные государственные и муниципальные музеи. Исключение составляют экскурсии и выставки, размещенные в музеях и учреждениях культуры и искусства другими организациями на договорных условиях.

Чтобы получить бесплатные билеты, нужно показать удостоверение многодетной семьи РФ, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и свидетельства о рождении детей, пояснили в пресс-службе департамента информполитики.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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