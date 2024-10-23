Уральские аграрии завершают сбор урожая

В УрФО уборочная кампания-2024 вышла на финишную прямую.

Зерновые и зернобобовые убраны почти полностью, картофель собран с 93% площадей, овощи открытого грунта – более чем с 80% площадей, отмечает пресс-служба уральского полпредства.

«Практически во всех регионах высокие показатели по сбору зерна и зернобобовых. Немного отстаём от прошлогодних показателей по сбору картофеля, однако урожайность по нему высокая, итоговые объёмы должны быть хорошими. По овощам открытого грунта идём с небольшим превышением уровня прошлого года, – сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. – Сейчас главное не сбавлять обороты, и оперативно завершить уборочную кампанию».

По данным на 22 октября, в регионах УрФО намолочено 6,2 млн тонн зерна и зернобобовых, собрано 595 тысяч тонн картофеля и 117 тысяч тонн овощей открытого грунта. Озимыми засеяно 40 тыс. га – это 80% от планируемых площадей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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