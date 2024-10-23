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Среда, 23 октября 2024, 10:50 мск

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Третий боксер RCC может стать чемпионом мира IBA

Российский боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба получил право стать чемпионом мира среди профи по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 кг, сообщает пресс-служба организации. Соперником россиянина станет аргентинец Гарбиэль Роса, у которого 27 поединков и ни одного поражения. Бой возглавит турнира «Ночь чемпионов IBA» 4 ноября в Самаре.

В сентябре этого года Агрба завоевал два значимых международных титула в профессиональном боксе – IBF Intercontinental и WBA Continental. Этот успех принес ему места в рейтингах сильнейших боксеров мира: Агрба идет 11-м в рейтинге IBF и 14-м в рейтинге WBA. Роса тоже входит в число лучших и стоит на одну позицию выше россиянина в рейтинге WBA.

В случае победы Харитон Агрба станет третьим чемпионом мира IBA из команды RCC Boxing Promotions. До него еще двое стали лучшими в мире – это Всеволод Шумков и Шарапутдин Атаев.

Кроме Харитона на турнире выступит еще один представитель RCC. Финалист чемпионата мира и трехкратный чемпион России Джамулат Бижамов сойдется с венесуэльцем Кейберой Запата. Эта встреча будет отборочной – победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBA в весовой категории до 75 кг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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