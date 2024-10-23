У сотрудницы ГУФСИН изъяли 1,3 млн рублей, заработанные на косметологии

Сотрудница уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области за три года незаконно заработала 1,3 млн рублей, оказывая гражданам косметологические услуги.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, доход от этой деятельности женщина нигде не указывала, хотя должна была ежегодно подавать по месту службы справки о доходах и имуществе на себя, мужа и несовершеннолетних детей. Фактически сотрудница не подтвердила законность поступления на свои банковские счета 1,3 млн рублей.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать в доход государства средства, законность происхождения которых не подтверждена. Суд исковые требования удовлетворил.

Кроме того, сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде объявления ей неполного служебного соответствия.

Красноуральск, Елена Владимирова

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