Депутат гордумы предложил полностью гасить ипотеку за рождение четвертого ребенка

Депутат гордумы Екатеринбурга предложил властям гасить ипотеку за рождение детей. По его словам, стопроцентная компенсация за госсчет должна быть после рождения четвертого ребенка.

«Мы должны показать гражданину, семье, что государство сделает всё, чтобы у тебя в семье появился ребёнок, второй ребёнок, третий, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей. Если в семье родился один ребёнок, государство компенсирует за счёт бюджета 25% его задолженности по ипотеке. Если второй ребёнок родился, – 50%, третий – 75%, и четвёртый – соответственно», – сказал Денис Хаванцев в эфире ОТВ в программе «Акцент».

Также депутат предложил сократить рабочий день для женщин с одним ребенком, а для мам с двумя и более детьми – ввести дополнительный выходной день: «Для женщин, которые работают, и у которых есть один ребёнок, я предлагаю сократить рабочий день на один час. Это как раз ей поможет и забрать ребёнка из садика, и сходить в поликлинику, в больницу, и решить какие-то свои бытовые проблемы. Для женщин, которые имеют двух и более детей, я предлагаю ввести дополнительный выходной. Он будет не каждую неделю, может, плавающий: раз в две недели или раз в три недели».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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