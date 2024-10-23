Атомный энергоблок, скоростная электричка, самолеты «Байкал» и «Ладога» – чем похвасталась Свердловская область на выставке в Совфеде (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко самые высокотехнологичные проекты Свердловской области. Уральская делегация показала новейшие разработки на выставке в Совфеде в рамках дней региона.

Так, в экспозиции есть макет высокоскоростного электропоезда, который создается на заводе «Уральские локомотивы» (группа «Синара») по поручению президента РФ. Поезд будет развивать скорость до 360 километров в час и вмещать до 460 человек. Выпуск первых электричек запланирован на 2028 год, сообщили в департаменте информационной политики области.

Среди других экспонатов – макеты самолетов «Байкал» и «Ладога» от Уральского завода гражданской авиации. Легкий многоцелевой самолет «Байкал» рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до двух тысяч килограммов груза. Ожидается, что он станет оптимальной заменой Ан-2. «Ладога» относится к классу региональных самолетов вместимостью до 50 пассажиров. Она предназначена для замены Ан-24, Ан-26 и Як-40 на рынке межрегиональных перевозок.

Также на выставке представлен макет уникального ядерного реактора БН-1200 Белоярской АЭС. На станции уже работают крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800. В 2027 году начнется строительство нового энергоблока с реактором БН-1200, что позволит реализовать концепцию замкнутого ядерного топливного цикла.

Социальный блок экспозиции – это макет инновационного медицинского кластера «Академический», в котором будут объединены региональные и федеральные учреждения здравоохранения, а также медицинский вуз. Якорным резидентом проекта станет Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества.

Дни Свердловской области проходят в Совете Федерации с 21 по 23 октября. В Москве работает региональная делегация, в которую вошли губернатор, министры, депутаты и руководители крупнейших предприятий Среднего Урала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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