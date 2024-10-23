В Сухом Логу произошел взрыв газа в жилом доме

Сегодня днем в жилом доме в Сухом Логу произошел «хлопок газовоздушной смеси», сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП случилось в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажки на улице Белинского. По оперативным данным, пожара не было. Взрывной волной разбило стекла в окнах двух квартир и подъезда. Видимых повреждений несущих строительных конструкций дома нет. Информации о пострадавших не поступало.

Специалисты МЧС продолжают работать на месте происшествия.

Сухой Лог, Ангелина Сергеева

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