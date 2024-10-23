В Верхней Пышме стартует молодежный кинофестиваль «Медный цветок»

В Верхней Пышме начинается ежегодный Международный молодежный кинофестиваль «Медный цветок». Он проводится уже в шестой раз. Отборочный комитет просмотрел более 750 фильмов из 59 стран мира. В результате в программу вошли 89 работ из 19 стран мира.

Режиссеры возрастом до 25 лет будут бороться за награды фестиваля, главная из которых – «Медный цветок» – дендрит, «выращенный» из кристаллов меди в цехе электролиза АО «Уралэлектромедь» по специальной технологии и установленный на платформу с отделкой из брызг черновой меди и уральских самоцветов.

Основатель и идеолог проекта кинорежиссер и педагог по киноискусству Мантавиа Марвах выбрал своим главным делом поддержку юных режиссеров, которые хотят снимать авторское кино, непохожее на шаблоны Голливуда. Помимо фестиваля Марвах создал в Верхней Пышме киноклуб для школьников с обсуждением на английском языке. После кинофестиваля все желающие смогут записаться на ближайшие встречи клуба.

Фестивальные показы «Медного цветка» пройдут с 15 по 23 ноября на нескольких площадках в Верхней Пышме и в Доме кино в Екатеринбурге. Церемония награждения состоится 23 ноября в ДК «Металлург» в Верхней Пышме.

Всю неделю в рамках кинофестиваля для самых юных зрителей будут организованы мастер-классы по анимации и технике речи, ребята постарше познакомятся с профессиями мира кино, попробуют себя в качестве настоящего оператора фильма и узнают про документальное кино от режиссеров и операторов.

Международный кинофестиваль «Медный цветок» проводится при поддержке Фонда «Достойным лучшее». Следует отметить, что показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля – бесплатные. Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться на них можно будет в начале ноября в приложении «Медный цветок» и через одноименную группу кинофестиваля ВКонтакте.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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