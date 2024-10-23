Вдова погибшего участника СВО 19 месяцев ждала выплаты за орден Мужества

Более полутора лет вдова погибшего участника специальной военной операции из Ирбитского района не могла добиться выплаты за орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа.

По словам депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, это произошло «из-за волокиты, переходящей в беспримерный пофигизм ответственных лиц». Парламентарий рассказал, что общался с супругой военнослужащего с осени 2022 года, помогал решать вопрос с невыплатой мужу денежного довольствия, потом передавали ему гуманитарную помощь.

В марте 2023 года боец погиб, и с этого момента началась новая борьба за справедливость: за перерасчет денежного довольствия, компенсацию за погребение, выплату страховки и за награду.

«Прошло 19 месяцев. Со своей стороны трижды направлял запросы в надзорные ведомства. Не счесть, сколько было неформальных звонков в гарнизонные и окружные военные прокуратуры. Скажу честно, прокуроров не меньше моего «впечатлила» медлительность ответственных должностных лиц. Посудите сами. Хронология событий:

– Сент. 23 г – 7 мес. после гибели: выплатили страховку за гибель.

– Янв. 24 г – 11 мес. после гибели: пересчитали денежное довольствие.

– Май 24 г – 14 мес. после гибели: выплатили компенсацию за погребение.

– 22 октября 2024 года – 19 мес. после гибели героя. Получил сообщение от Натальи: «Наконец-то нам выплатили за орден Мужества! Большое спасибо за оказанную помощь». Знаете, сразу от сердца отлегло», – написал Максим Иванов в телеграм-канале.

Депутат добавил, что сейчас такие случаи все-таки редкость. Чаще бывает, что с документами тянут 1-3 месяца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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