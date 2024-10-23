Екатеринбуржцы одобрили очистку озера Здохня

Участники общественных обсуждений в Екатеринбурге одобрили план очистки озера Здохня. Для решения проблемы будут использованы декантерные центрифуги.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, озеро планируют избавить от 605 000 кубических метров сапропели (донных отложений). Представитель компании, разработавшей проект очистки Здохни, ООО «ЕвроГеоПроект» Ирина Иванова объяснила, что акватория озера Здохня заполнена органическим илом, имеющим черно-коричневый цвет. Толщина отложений в среднем составляет от 4,5 до 5 метров. По итогам исследования водоему присвоен статус умеренно-опасной зоны загрязнения. Если озеро не очистить, это приведет к еще большему заилению, и, как следствие, к полному заболачиванию водоема с процессами гниения, уничтожению ихтиофауны в озере.

Для решения проблемы специалисты ООО «ЕвроГеоПроект» предложили вариант очистки с декантерными центрифугами. По плану их установят на территории западной фильтровальной станции МУП «Водоканал». Подача пульпы из озера Здохня будет осуществляться по технологическим трубопроводам общей протяженностью 890 метров (пульпопровод).

Разделение компонентов отходов происходит в цилиндрическом горизонтальном барабане центрифуги. Под воздействием центробежных сил твердые частицы донных отложений оседают на стенках барабана. После очищенная вода уходит в канализацию, а осадок вычищают. Метод позволяет утилизировать кек сразу без дополнительной сушки, поскольку центробежная сила выдавливает из него 80% влаги.

Очистить озеро Здохня получится за срок от 15 месяцев до 3 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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