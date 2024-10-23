В Екатеринбурге отменили приговор по делу о хищении топлива у Газпрома на миллионы рублей

Свердловский областной суд отменил приговор 16 жителям Екатеринбурга, обвиняемых в хищении нефтепродуктов компании «Газпром». Дело направлено на пересмотр со сменой судьи.

По версии следствия, с февраля по октябрь 2022 года фигуранты объединились в преступную банду для кражи топлива из вагон-цистерн. Машинисты тепловозов подгоняли цистерны в оговоренное место, а другие участники группы сливали нефтепродукты в автомобили с помощью прорезиненных шлангов. Ущерб коммерческой организации составил 2,8 миллиона рублей.

В июле Чкаловский районный суд Екатеринбург признал подсудимых виновными по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в хранилище, в крупном размере, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч.ч. 2, 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). 15 участников получили от 3 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, еще один был наказан обязательными работами на 480 часов.

Защитники осужденных обжаловали этот приговор. Апелляционная инстанция отменила вердикт и отправила уголовное дело в Чкаловский районный суд на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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