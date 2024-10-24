В Серове неизвестный водитель наехал на лежащего на дороге пешехода

В Серове Госавтоинспекция ищет водителя, который накануне около 23 часов наехал на лежащего на дороге пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, инцидент произошел на ул. Калинина, 122. После наезда на человека водитель скрылся. 42-летний мужчина с серьезными травмами доставлен в больницу. Также у него имелись признаки алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Серова обращается к очевидцам происшествия, а также лицам, располагающих какой-либо информацией о ДТП, с просьбой обратиться в полицию по телефонам дежурной части МО МВД России «Серовский» «02», 8(34385) 9-02-20, 112, либо обратиться по адресу: г. Серов, ул. Гражданская, 6 (отдел Госавтоинспекции).

Серов, Елена Владимирова

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