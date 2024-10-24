Энергетики завершают ремонт котельной «Южная», которая обеспечивает теплом Чкаловский район (ВИДЕО)

На котельной «Южная» в Екатеринбурге завершаются ремонтные работы, которые повысят надежность оборудования в отопительный сезон. Летом на объекте энергетики провели реконструкцию котла № 11, а сейчас меняют сетевые трубопроводы протяженностью 88 метров. Ремонт не повлиял на комфорт жителей Чкаловского района – у них есть тепло и горячая вода.

Модернизация котельной «Южная»

«Котельная обеспечивает теплом порядка 350 жилых домов, семь медицинских учреждений, дом престарелых, две школы и пять детских садов. На время ремонта был смонтирован временный трубопровод, так что потребители обеспечены теплом с начала отопительного сезона. Мы проводим замену сетей, так как старые уже выработали свой ресурс. Используем только новые материалы – стальные трубопроводы, запорную арматуру, отводы. В ремонте есть сложности, так как работы проводятся ниже нулевой отметки (под зданием котельной, – прим. ред.) в стесненных условиях. Но до конца октября все будет завершено, и новый трубопровод будет введен в эксплуатацию», – рассказал начальник котельной «Южная» Павел Бабинцев.

Подготовка энергообъектов Екатеринбурга к зиме прошла планово. Как отметил заместитель руководителя Центральных котельных Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Толкачев, в межотопительный период было выполнено более 100 мероприятий. Среди них – подготовка персонала, повышение квалификации рабочих, капитальные и текущие ремонты оборудования, экспертизы промышленной безопасности, пуско-наладочные испытания.

Напомним, котельная «Южная» была построена в 1960-х годах. В 2023 году она была переведена на баланс «Т Плюс» после того, как обанкротился предыдущий собственник. Энергетики выявили высокий износ оборудования, поэтому потребовалась модернизация теплоисточника.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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