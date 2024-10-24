В Заречном за взятку задержали высокопоставленного полицейского

Заместитель начальника отдела участковых и ПДН в городе Заречном задержан по обвинению в получении взятки за бездействие.

По версии следствия, полицейский получил деньги за то, что не привлек к административной ответственности мигрантку за нелегальное пребывание на территории РФ. Гражданка одной из стран СНГ приехала в Свердловскую область в сентябре. Правоохранителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ, наказание по которой вплоть до 8 лет лишения свободы, сообщили в областном следственном комитете.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан по оперативной информации. Появились сведения, что сотрудник ОВД получил взятку от местного жителя. По данному факту назначена служебная проверка, к ней подключились специалисты управления собственной безопасности регионального главка МВД.

«В случае подтверждения вины представителя службы участковых он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном порядке, а его непосредственных кураторов привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе по антикоррупционной составляющей», – сообщил Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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