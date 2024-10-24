В поселке на Урале сбежал алабай. Он убил собаку

В поселке Красный партизан, который находится в 100 км от Екатеринбурга и Челябинска, произошло ЧП. С фермы сбежал алабай, проник на другую территорию, где находится глэмпинг и хаски-парк, и задрал одну из собак. Владельцы пострадавшего животного пытались оказать ему помощь, но по дороге в ветклинику пес умер.

«Алабая ищут, так как в поселении и дети, и животные. Это не рядовая история, такого не было раньше и надеюсь не будет впредь», – сообщили владельцы глэмпинга. Напомним, случаи нападения алабаев на людей нередки. Так, в 2019 году в Талице 33-летнего прохожего собака этой породы загрызла насмерть – мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Екатеринбург, Елена Сычева

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