Три школы скоро откроются после капремонта (ФОТО)

Этой зимой в Екатеринбурге завершится капитальный ремонт трех школ. В них отреставрируют фасады, перестелют кровлю, обновят инженерные сети и системы безопасности, оборудуют современные столовые, спортивные и медицинские блоки.
Как рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первой откроется школа № 68 на улице Кировградской – сразу после новогодних каникул.
В школы № 87 на улице Ферганской и № 72 на улице Калинина ученики вернутся после весенних каникул. До февраля там продолжатся перепланировка помещений, благоустройство территорий, а также формирование безбарьерной среды для ребят с ОВЗ.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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