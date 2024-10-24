Три школы скоро откроются после капремонта (ФОТО)

Этой зимой в Екатеринбурге завершится капитальный ремонт трех школ. В них отреставрируют фасады, перестелют кровлю, обновят инженерные сети и системы безопасности, оборудуют современные столовые, спортивные и медицинские блоки.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первой откроется школа № 68 на улице Кировградской – сразу после новогодних каникул.

В школы № 87 на улице Ферганской и № 72 на улице Калинина ученики вернутся после весенних каникул. До февраля там продолжатся перепланировка помещений, благоустройство территорий, а также формирование безбарьерной среды для ребят с ОВЗ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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