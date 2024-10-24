Суд арестовал счета «Экосервиса»: «Ответчик предпринимает меры по выводу денежных средств»

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета ООО «ТБО «Экосервис», бывшего мусорного регионального оператора Западной зоны региона. Кроме того, для предприятия Анны Распоповой заморожена возможность распоряжаться имуществом фирмы, движимым и недвижимым. С иском обратилась компания «Экотехпром», которая судится с «Экосервисом» из-за долга в 176,5 млн рублей – за неоказанные с октября 2023 по март 2024 года услуги.

«В обоснование необходимости принятия обеспечительных мер заявитель в заявлении ссылается на значительность суммы иска и на то, что непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Кроме того, заявитель ссылается на то, что ответчик предпринимает меры по выводу денежных средств, со ссылкой на судебные акты, что снижает какие-либо перспективы удовлетворения требований кредиторов в рамках иных дел, как следствие, возникает риск невозможности исполнения обязательств перед кредиторами с угрозой введения процедуры банкротства», – говорится в решении Арбитража региона.

Напомним, в течение нескольких месяцев весны и лета 2024-го в зоне действия ТБО «Экосервис» возникали систематические свалки на контейнерных площадках, Первоуральск, Ревда, Дегтярск и другие города запада региона тонули в мусоре из-за невывоза. В августе компания лишилась статуса регоператора, вместо него к обязанностям приступило ЕМУП «Спецавтобаза». Компания Распоповой пыталась оспорить решение министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области в суде, однако документ признали правомерным.

Екатеринбург, Елена Сычева

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