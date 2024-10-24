Доля Азии во внешнеторговом обороте регионов Урала превысила 80%

В 2024 году внешнеторговый оборот регионов УрФО снизился на 19% под влиянием санкций. Как отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, причиной падения стали как проблемы с оплатой грузов, пересекающих границу, так и усложнение логистики. Кроме того, схемы поставок товаров постоянно меняются, и часть из них может не попадать в оформление Уральской таможни.

«В Уральском округе экспорт в три раза превышает импорт. Внешнеторговое сальдо положительное и составляет 4,8 миллиарда долларов США. Доля европейских стран в структуре внешней торговли Урала упала до 10% (в 2021 году было более 30%). Но рынок не бывает пустым, поэтому доля стран Азии выросла с 55% до 81%. Основные наши торговые партнеры – это Китай (43%), Турция (14%), Узбекистан (9%), как ни удивительно США (5%) и Корея (3%)», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС Алексей Фролов.

По его словам, структура импорта на Урал особо не меняется. Около 50% поставок составляют оборудование, станки и инструменты. Экспортируется в основном черный и цветной металл и химическая продукция, причем доля последней за три года выросла с 12% до 34%.

Алексей Фролов отметил, что Уральская таможня фиксирует увеличение количества торговых контрактов со странами Евразийского экономического союза с расчетами в рублях. Также в 2024 году впервые были зарегистрированы бартерные сделки во внешней торговле, но пока на небольшие суммы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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