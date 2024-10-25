Женщина на иномарке сбила 7-летнего мальчика (ФОТО)

В Нижней Туре 37-летняя женщина на автомобиле Hyundai Solaris сбила 7-летнего мальчика, который возвращался из школы.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, ДТП случилось накануне около 13:00 на улице 40 лет Октября. Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Женщина пояснила автоинспекторам, что двигалась скоростью 30 км/ч, вдруг неожиданно на дорогу выбежал мальчик. Она попыталась остановить автомобиль, но наезда избежать не удалось. После ДТП женщина помогла пострадавшему подняться с проезжей части и отвезла его в больницу, где ребенку была оказана медицинская помощь.

Мать мальчика пояснила, что сын шел из школы, ранее она с ним созванивалась и провела беседу по телефону о необходимости быть внимательным и переходить дорогу только по пешеходному переходу.

Инспекторы ДПС провели процедуру освидетельствования водителя на состояние опьянения -трезва.

На месте ЧП отсутствуют дорожные знаки и горизонтальная разметка. В адрес обслуживающей организации направлены рекомендации по устранению недостатков.

Нижняя тура, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube