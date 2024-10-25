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Пятница, 25 октября 2024, 09:07 мск

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На бывшего директора ОблТВ завели уголовное дело

Бывший гендиректор «Областного телевидения» и «Областной газеты» Антон Стуликов стал фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его данным, Стуликов подозревается в невыплате заработной платы сотруднику ООО «Медиахит», которое он основал после ухода с госслужбы. Кроме того, вопросы к Антону Стуликову появились и у налоговой.

Напомним, Антон Стуликов возглавлял ОблТВ с 2010 по 2021 год, затем некоторое время руководил «Областной газетой».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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