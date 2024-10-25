Сегодня можно по звездам погадать на погоду и урожай

Сегодня, 25 октября, православная церковь отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.

В этот день, по народным приметам, наблюдают за звездами и гадают по ним на погоду и урожай. Если на небе сильное мерцание звезд и заметен их синий оттенок – быть снегу, тусклые звезды – к оттепели, яркие – к морозу, а пылают – к ветрам и сухому году.

Стоит отметить, что екатеринбуржцам сегодня, по всей видимости, не удастся предугадать погоду – с самого утра уральское небо затянули плотные серые облака. Время от времени моросит дождь, иногда пролетает и снег.

Екатеринбург, Елена Васильева

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