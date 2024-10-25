Прокуратура и СКР разберутся в конфликте учителя и школьника в Волчанске

Прокуратура и следственный комитет проведут проверку по факту инцидента в школе № 26 в Волчанске. Накануне в интернете стали распространяться кадры, на которых учитель толкает и ругает шестиклассника.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по городу Краснотурьинску областного СКР организована проверка сообщений о совершении в отношении несовершенного противоправных действий со стороны сотрудника школы.

Проверку проводит и свердловская прокуратура. Ведомство определит обстоятельства произошедшего, а также выяснит, получил ли ребенок телесные повреждения.

Волчанск, Елена Васильева

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